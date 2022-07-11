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В Сербии зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19

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Фото: ТАСС/EPA/Andrej Cukic
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Министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости COVID-19 в стране. Cоответствующая информация опубликована на сайте кабмина республики в понедельник, 1 июля.

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За последние 24 часа зафиксировано 1876 новых случаев заболевания COVID-19, в больнице находится 169 пациентов. Восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает RT.

Ранее, 8 июля, в Сербии было зафиксировано 1599 заразившихся, что стало самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с апреля текущего года.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, сообщает телеканал «360».

10 июля стало известно, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

9 июля, сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн.

До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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