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Во французском Лионе столкнулись с дефицитом горчицы

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Во французском Лионе наблюдается острый дефицит горчицы. Основной причиной нехватки продукта называют прошлогоднюю жару, которая уничтожила урожай в Канаде. Также дефицит сырья для горчицы вызван приостановкой поставок из России и Украины, так как после Канады страны являлись одними из главных экспортеров, передает телеканал «Известия». В первую очередь нехватка продукта сказывается на владельцах общепитов. Как оказалось, многие позиции в меню кафе и ресторанов Лиона не обходятся без этой приправы. Как привели в пример в одном из заведений города, только для приготовления соуса к фирменному блюду в неделю требуется не менее 10 кг горчицы. Помимо дефицита французских рестораторов расстраивает цена. Из-за нехватки товара стоимость горчицы в магазинах выросла более чем на 9%. Если ситуация не изменится, говорят специалисты, рецепты ко многим блюдам придется изменить.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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