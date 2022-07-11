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Поверенный в делах России в Литве предложил ограничить транзит в ЕС

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Москва может пропорционально ответить Вильнюсу на запрет транзита ряда товаров в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом заявил 11 июля временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

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По словам дипломата, многие решения такого рода принимает Брюссель, который «ведет себя пока не очень внятно». Он напомнил, что есть грузовые перевозки, проходящие в Евросоюз транзитом через территорию России железными дорогами, здесь и можно ввести ограничения.

«Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — сказал Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

Также можно принять меры в отношении электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), синхронизирующем работы энергетических систем входящих в соглашение вышеупомянутых стран. Рябоконь сказал, что страны Балтики не покупают электричество в РФ, но они хотят подстраховаться на случай поломки.

«Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», — заключил он.

В понедельник стало известно, что Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС. Меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил в свою очередь в качестве ответной меры ввести полный запрет на движение товаров, включая транзитные из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Он касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

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