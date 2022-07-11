В Госдуме объяснили созыв внеочередного заседания парламента

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, почему совет нижней палаты принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания, которое состоится 15 июля. Об этом сообщило в понедельник, 11 июля, парламентское телевидение Госдумы «Дума ТВ».

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Государственной думы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — отметил спикер ГД.

Володин уточнил, что инициативы будут касаться поддержки экономики, граждан и военнослужащих.

Накануне стало известно о том, что внеочередное заседание Совета Государственной думы состоится 11 июля. Отмечалось, что проведение заседания связано с необходимостью обсудить вопросы, требующие неотложного решения.

6 июля Госдума завершила последнее пленарное заседание весенней сессии, которая стала первой весенней сессией в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Планировалось, что следующая сессия начнется 30 августа.

На следующий день президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы. Глава государства подчеркнул, что ГД удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».