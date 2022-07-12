Причиной пищевой непереносимости россиян оказалась опасная мутация

Наследственная предрасположенность к непереносимости бобовых, а именно конских (или садовых) бобов имеется у 1 человека на 2 тыс. россиян. К такому выводу пришли специалисты Медико-генетического центра Genotek, с исследованием которых ознакомились «Известия».

По данным экспертов, в мире насчитывается порядка 400 млн людей с данным заболеванием. В европейской популяции мутация встречается у одного человека на 16 тыс. При этом в российской популяции она наблюдается в 10 раз чаще. Кроме того, патология сильнее распространена в определенных этнических группах, например, среди афроамериканцев и жителей Средиземноморья.



Непереносимость бобовых возникает из-за поломок в гене G6PD — фермента глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФД). Данный фермент крайне необходим для эритроцитов: он защищает их от повреждений активными формами кислорода. Дефицит Г6ФД приводит к тяжелому патологическому состоянию и пищевой непереносимости. Мутация становится причиной окислительного процесса и разрушения эритроцитов, что приводит к гемолитической анемии.

Однако для запуска механизма необходимы определенные триггеры, например употребление или вдыхание пыльцы конских (садовых) бобов, определенные лекарства (аспирин, противомалярийные препараты, некоторые обезболивающие средства и антибиотики), повышенное потребление витамина С, инфекции, а также контактирование с нафталиновыми шариками против моли.

Как отметил директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько, данная мутация встречается достаточно редко, однако для носителей она несет реальную опасность.

«Цель наших генетических исследований, связанных с пищевым поведением, заключается в привлечении внимания общественности к важности индивидуального подхода к своему образу жизни. Гораздо легче профилактировать пищевые расстройства, плохое самочувствие, потенциальные болезни, если ты знаешь о своих генетических предрасположенностях», — подчеркнул он.

Патология получила название «фавизм» по латинскому наименованию бобов Vicia faba. Специалисты предупреждают, что побочные эффекты после употребления конских бобов появляются стремительно. Симптомы могут включать усталость, бледный цвет лица, желтуху, одышку, учащенное сердцебиение, темную мочу и увеличенную селезенку.

В исследовании приняли участие 50 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов России. Выборка была составлена на основе клиентской базы компании.

28 июня из исследования Genotek стало известно, что 23% россиян имеют генетическую мутацию, влияющую на формирование сильной тяги к сладкому. По мнению специалистов, причины любви к булочкам, конфетам и шоколаду кроются в мутациях гена GLUT2. В случае поломки этого гена в мозге снижается восприимчивость к глюкозе, в результате чего человек начинает употреблять сладкое сверх нормы, так как центральная нервная система не сразу реагирует на повышение уровня глюкозы в крови.