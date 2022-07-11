Пресс-служба Кремля анонсировала очные переговоры Путина и Эрдогана в ближайшее время

Кремль 11 июля анонсировал встречу президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Она состоится в ближайшее время.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей.

«Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств», — добавили в Кремле.

Отмечается, что обмен мнениями по украинскому конфликту продолжается, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

Кроме того, при обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса.

Ранее в этот день сообщалось, что президенты России и Турции провели телефонный разговор. В ходе разговора с Путиным Эрдоган заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен путем мирных переговоров.

Помимо этого, обсуждалась и тема вывоза зерна. В связи с чем Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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