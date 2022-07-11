Почти 400 случаев лейкоза животных выявили в Белгородской области

С начала 2022 года в Белгородской области зарегистрировано 396 случаев лейкоза животных. В хозяйствах разработаны мероприятия по оздоровлению поголовья.

По словам заместителя губернатора Юлии Щедриной, 374 случая лейкоза выявлены в личных подсобных хозяйствах, еще 13 случаев зафиксированы в крестьянско-фермерских хозяйствах. Девять случаев заболевания выявлены на сельскохозяйственных предприятиях, пишет Бел.ru.

«По каждому району и хозяйству разработаны проекты и мероприятия по оздоровлению. Однако в личных подсобных хозяйствах не всегда удаётся разделить животных», — отметила Щедрина.

Лейкоз является хроническим вирусным заболеванием. Оно проявляется лимфоцитозом и злокачественными образованиями. Болезнь не передается людям.

В Ростовской области в начале июня сообщалось о массовой вспышке лейкоза. Заболевание диагностировали у 15 тыс. коров.