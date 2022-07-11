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Эксперт счел сокращение поставок газа в Италию существенным стрессом для страны

Эксперт Митрахович: сокращение поставок российского газа в Италию — это существенный стресс для страны
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Фото: REUTERS/ALEX FRASER
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Сокращение поставок российского газа в Италию — это существенный стресс для Рима, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он заявил в понедельник, 11 июля, в беседе с «Известиями».

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По словам специалиста, Италия — крупный покупатель российского газа, обычно она занимала второе место после Германии в Европе по объему поставок.

«Поэтому для Италии это существенный стресс. Кстати, в северной Италии много генерации именно на газе, поэтому для них это сложная история. Другое дело, что летом это ощущается не как зимой, но зимой будет сложнее», — подчеркнул Митрахович.

Как отметил эксперт, европейские страны вряд ли будут предъявлять судебные претензии к «Газпрому» в связи с этой ситуацией, так как в сегодняшней ситуации отношение к контрактам у всех «условное».

Ранее в этот день итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» 11 июля поставит итальянской компании на 11 млн куб. м газа меньше, чем в среднем в последние дни.

Итальянские СМИ, в свою очередь, сообщили, что правительство страны не исключает введения чрезвычайного плана с целью экономии энергии. Планируется уменьшить температуру отопления на 2 градуса, отключить освещение общественных зданий — в частности, исторических — и дорог, кроме того, увеличить угольное производство.

С 11 июля основной канал поставки российского газа в Европу — газопровод «Северный поток» — остановлен для планового обслуживания. Технические работы продлятся до 21 июля.

6 июля немецкая газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

При этом 18 июня в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа.

В этот же день агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители итальянской компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

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