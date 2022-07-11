Поверенный в делах РФ в Литве предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь указал на возможность России пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита.

Он пояснил, что многие подобные решения принимаются Брюсселем, который «ведет себя пока не очень внятно». Рябоконь отметил, что существуют грузовые перевозки, проходящие в Евросоюз транзитом через территорию России железными дорогами. Здесь дипломат предложил и ввести ограничения.

«Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рябоконь также напомнил о существовании электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), синхронизирующем работы энергетических систем входящих в соглашение вышеупомянутых стран.

«Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается, — блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», — указал дипломат.

Ранее в понедельник стало известно, что Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил в свою очередь в качестве ответной меры ввести полный запрет на движение товаров, включая транзитные из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

Кроме того, представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Ферри отметила в этот же день, что ЕК не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область. Она указала на то, что вся информация о ходе запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из РФ есть в регламентах ЕС по санкциям в отношении России.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Дипломат подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.

Первый запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Он касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.