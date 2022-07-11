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Suzuki планирует показать новую Grand Vitara в Индии 20 июля

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Фото: Suzuki
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Индийское подразделение Suzuki планирует представить местному рынку новую Grand Vitara. Конкурировать внедорожник будет с Hyundai Creta и Kia Seltos, сообщил производитель.

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Не дожидаясь официальной премьеры компания Maruti Suzuki India Limited уже открыла прием заказов на новый кроссовер. Автомобиль будут продавать через индийскую дилерскую сеть Nexa, которую создали для продвижения «премиум»-моделей, к которым Suzuki в этой стране относит хетчбэк Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, вседорожники Ignis и S-Cross.

По мнению автоэкспертов, технически новая машина будет унифицирована с недавно представленным в Индии кроссовером Toyota Urban Cruiser Hyryder. Этот автомобиль построен на платформе обычной «Витары» и оснащается гибридной силовой установкой: полуторалитровый атмосферный мотор работает в связке со стартер-генератором Neo Drive напряжением 48 вольт. На выбор доступны механическая и автоматические коробки передач.

Ожидается, что позднее 20 июля автомобиль может добраться до других рынков — например, африканского.

7 июля «Известия» сообщили, что компания Suzuki Motor проводит испытания внедорожника Jimny с новым пятидверным кузовом. Специалисты высказали предположение, что с появлением пятидверной версии возможен выход гибридной версии Jimny с турбомотором специально для европейского рынка.

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