Suzuki планирует показать новую Grand Vitara в Индии 20 июля

Индийское подразделение Suzuki планирует представить местному рынку новую Grand Vitara. Конкурировать внедорожник будет с Hyundai Creta и Kia Seltos, сообщил производитель.

Не дожидаясь официальной премьеры компания Maruti Suzuki India Limited уже открыла прием заказов на новый кроссовер. Автомобиль будут продавать через индийскую дилерскую сеть Nexa, которую создали для продвижения «премиум»-моделей, к которым Suzuki в этой стране относит хетчбэк Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, вседорожники Ignis и S-Cross.

По мнению автоэкспертов, технически новая машина будет унифицирована с недавно представленным в Индии кроссовером Toyota Urban Cruiser Hyryder. Этот автомобиль построен на платформе обычной «Витары» и оснащается гибридной силовой установкой: полуторалитровый атмосферный мотор работает в связке со стартер-генератором Neo Drive напряжением 48 вольт. На выбор доступны механическая и автоматические коробки передач.

Ожидается, что позднее 20 июля автомобиль может добраться до других рынков — например, африканского.

7 июля «Известия» сообщили, что компания Suzuki Motor проводит испытания внедорожника Jimny с новым пятидверным кузовом. Специалисты высказали предположение, что с появлением пятидверной версии возможен выход гибридной версии Jimny с турбомотором специально для европейского рынка.