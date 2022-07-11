Женщина и ребенок утонули во время купания в Хабаровском крае

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 11-летней девочки и ее тети во время купания в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Потерпевшие не справились с течением.

По данным правоохранительных органов, днем 11 июля 11-летняя девочка вместе с мамой и тетей отдыхали на берегу реки Амур в районе улицы Набережной. Ребенок отправился купаться и начал тонуть. Тетя поплыла к племяннице, в итоге обе утонули, пишет Transsibinfo.com.

Следователи провели опрос очевидцев и назначили ряд экспертиз. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности на данной территории. Родителей просят провести беседы с детьми о соблюдении правил безопасного поведения на воде.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области девочки 12 и 15 лет утонули в реке Урал.