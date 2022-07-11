Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, входящая в структуры французской группы Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), продаст все 88 магазинов в России под брендом «Иль де Ботэ» локальному директору. Об этом 11 июля сообщило AFP со ссылкой на заявление компании.

По завершении сделки бренд будет работать под названием Ile De Beaute.

Как уточняется в сообщении, Sephora передаст 100% акций своей российской дочерней компании ее генеральному директору (Евгению Дроздову). Сумма сделки и сроки ее завершения не уточняются.

8 марта эксперты сообщили, что уход с российского рынка косметического подразделения компании Louis Vuitton Moet Hennessy и принадлежащего ему ритейлера косметики Sephora повлек определенные проблемы для отечественной индустрии. Но ритейлеры косметики уже начали заменять известные французские марки российскими.

Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила о временном закрытии бутиков своих брендов в России в начале марта. Корпорация выпускает бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.

В апреле об уходе из России сообщила компания-производитель средств личной гигиены Essity, которой принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero. Тогда же французская косметическая компания L'Occitane закрыла все магазины и интернет-магазины в России.

Также после начала военной операции на Украине о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.