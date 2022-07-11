Человеческие останки нашли при ремонте моста в Карелии

Рабочие обнаружили останки людей при ремонте моста в Пряжинском районе Карелии. Следственный комитет проводит проверку, кости направлены на экспертизу.

По словам жителей деревни Кутижма, участок дороги в последний раз ремонтировали в 1970-е годы. 10 июля рабочие обнаружили под асфальтом останки двух человек. На место прибыли сотрудники МВД и следственного комитета, останки изъяты, пишет ИА «Карелinform».

По версии правоохранительных органов, кости могли сохраниться в земле со времен Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе человеческий череп обнаружили у железной дороги в Ульяновске. Останки найдены во время проведения ремонтных работ.