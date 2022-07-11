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Умер актер Юрий Мажуга

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Фото: kino-teatr.ru
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В понедельник, 11 июля, на 92-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино, народный артист СССР и педагог Юрий Мажуга. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского национального университета театра, кино и телевидения (КНУТКиТ) имени Ивана Карпенко-Карого, который он окончил в 1953 году и в котором позднее преподавал.

«Ушел из жизни профессор первой кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ, актер национального академического драматического театра имени Леси Украинки, член национальной академии искусств Украины Юрий Николаевич», — говорится в сообщении.

Там отметили, что более 70 лет своей жизни Мажуга отдал театральной сцене и почти 60 лет — педагогической деятельности. С 1979 по 2015 год он был художественным руководителем обучающих групп, а в последние годы своей жизни преподавал мастерство актера.

В 1983 году артист стал лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко

Мажуга сыграл множество ролей как в театре, так и в кино. В числе его работ (в фильмографии): «Рожденные бурей», «Город зажигает огни», «Катя-Катюша», «Рожденная революцией», «Странная женщина», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие кинокартины.

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