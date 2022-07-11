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Дуда: Зеленский внес в раду законопроект об особом статусе поляков на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны. Такое заявление в понедельник, 11 июля, сделал президент республики Анджей Дуда.

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«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине», — отметил Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни.

Дуда считает, что таким образом украинский президент делает символичное приглашение — «вы здесь имеете особенные права».

«Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить», — заключил он.

Также он добавил, что видит в этой ситуации полную противоположность событиям Второй мировой войны, когда украинцы пытались «избавиться от поляков любой ценой».

При этом ранее в этот день Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад, заявлял, что власти Польши будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и создания для поляков возможности молиться на могилах погибших соотечественников.

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