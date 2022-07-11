Ахметов выйдет из медийного бизнеса на Украине

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что на этой неделе его медиагруппа откажется от всех лицензий телеканалов и печатных медиа на Украине в пользу государства. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном в понедельник, 11 июля.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа», — говорится в сообщении.

По словам Ахметова, такое решение принято в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». При этом он отметил, что никогда не был олигархом.

Как уточняли в офисе президента Украины, документ, более известный как закон о «деолигархизации», принят в рамках реализации курса на европейскую интеграцию. Он предусматривает четыре признака для определения олигархов. Один из них — самостоятельный или опосредованный контроль за любыми медиаактивами. Закон вступил в силу в ноябре прошлого года.

Однако, как заявил Ахметов, короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, а также продолжающаяся спецоперация РФ не позволяют компании продать бизнес на рыночных условиях.

«Медиа Группа Украина» — один из крупнейших медиахолдингов Украины. Он включает 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, включая «Украина» и «Украина 24», а также интернет-ресурсы и печатные СМИ. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, превышает $1,5 млрд.