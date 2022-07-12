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20% онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» были оплачены через СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Доля продаж билетов под брендом «Столото» в онлайне через СБП за четыре месяца выросла в шесть раз и достигла 20%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Функции оплаты с помощью СБП на основной и мобильной версиях сайта лотерей «Столото» стали доступны пользователям еще в июле 2021 года. С 9 марта 2022 года такая возможность появилась и у пользователей мобильного приложения «Столото» на платформах iOS и Android.

Если в марте 2022 года при оплате билетов государственных лотерей доля платежей через СБП составляла 3,5%, то в следующие три месяца она выросла уже до 13%, а к началу второго полугодия составляет уже 20%. Таким образом, доля платежей через СБП практически приблизилась к цифрам Apple Pay и Google Pay — до своего ухода с российского рынка бесконтактные оплаты на основной и мобильной версиях сайта с их помощью составляли не более 30%.

«Для наших потребителей СБП стала удобной альтернативой Apple Pay и Google Pay. Сегодня в электронной коммерции «Столото» через систему быстрых платежей приобретается почти 2 млн билетов в месяц, что позволяет нам удерживать высокие темпы роста категории, а также высокие показатели удовлетворенности наших потребителей», — рассказал директор по электронной коммерции S8 Capital Альберт Усманов.

СБП поддерживает оплату через приложения более чем 200 российских банков, обеспечивая тем самым почти каждого пользователя удобным и безопасным средством платежа, ведь весь процесс платежа осуществляется в России. По итогам первого полугодия 2022 года доля онлайн-покупок на сайте и в мобильном приложении «Столото» в структуре платежей составляет 58%.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.

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