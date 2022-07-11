Чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют в лесах Приангарья

Чрезвычайная пожароопасность лесов ожидается в ближайшие дни в Иркутской области. В отдельных районах запрещено использование открытых источников огня.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наивысший класс пожарной опасности ожидается в центральных, западных и южных районах с 12 по 14 июля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В северных районах действует особый противопожарный режим, в связи с чем ограничено использование огня и сжигание сухой растительности.

В МЧС напоминают, что во время жары причиной лесного пожара может стать любая искра. Вход и въезд в леса в регионе ограничен.

В Татарстане до 15 июля продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Температура воздуха в республике превышает +30 градусов.