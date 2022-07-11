Разрешения на добычу кабана в Оренбуржье дадут по случайной выборке

В Оренбургской области охотников, которым разрешат добывать кабана, определят методом случайной выборки. Речь идет о сезоне охоты 2022–2023 годов.

В региональном министерстве природы 56orb.ru рассказали, что будут выбирать охотников во вторник, 12 июля, в 14:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Telegram-канале ведомства. Мероприятие сделают открытым для общественности.

Организаторы запечатают имена тех, кто подал заявление на охоту, в немаркированные конверты, а затем поместят конверты в контейнер. «Победителей» определят после перемешивания путем случайного выбора.

Ранее сообщалось, что в Бугуруслане Оренбургской области местный житель во время незаконной охоты убил трех лосей. При этом у него не было при себе разрешения на добычу диких животных, а сама охота проходила в неподобающий для этого сезон. Специалисты оценили ущерб окружающей среде и ресурсам животного мира от действий браконьера в 240 тыс. рублей.