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Россия сместила Алжир на третье место на газовом рынке Испании

Bloomberg: Россия сместила Алжир со второго места среди поставщиков газа в Испанию
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Фото: TASS/Zuma
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Россия заменила Алжир в качестве второго по величине поставщика природного газа в Испанию. Об этом 11 июля сообщило агентство Bloomberg.

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Основным импортером сырья в Испанию остаются США. В июне они обеспечивают 30% потребности страны в газе.

Россия в этом же месяце увеличила импорт вдвое, до 8,7 тыс. ГВт/ч, в то время как поставки Алжира сократились до 7,8 тыс. ГВт/ч. Эти показатели составляют 24% и 22% от общих поставок соответственно.

Причиной падения спроса на алжирский газ стал конфликт вокруг Западной Сахары. Испания признает суверенитет Марокко над ней, в то время как Алжир настаивает на независимости региона.

Алжир также выступает против реэкспорта своего газа через Испанию в Марокко по газопроводу Магриб – Европа.

В этот же день Bloomberg сообщало, что страны Африки не желают за свой счет снижать зависимость Европы от российского газа. Африканские страны отмечают недостаточное финансирование Западом своих энергетических проектов и желание выкачивать сырье, не заботясь об их собственной экономике.

11 июля первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не ожидает полного прекращения поставок газа из России. Заявление было сделано в связи с прекращением подачи топлива по «Северному потоку – 1», где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

6 июля немецкая газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

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