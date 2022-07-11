Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

В Якутии проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Якутии. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Пожар произошел в городе Томмот в Алданском районе. Из горящего деревянного дома на 16 квартир эвакуировали 22 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Дом пострадал от огня по всей площади. При тушении пожара обнаружено тело одного человека. Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности в здании, а также проконтролирует соблюдение жилищных прав погорельцев.

В Ульяновской области пять человек пострадали в результате пожара на автозаправочной станции. По словам очевидцев, сначала загорелась фура с газом, затем произошел взрыв.