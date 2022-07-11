Две девочки 12 и 15 лет утонули в реке Урал в Оренбуржье

В поселке Илек Оренбургской области на реке Урал погибли две девочки, которым было 12 и 15 лет. Их тела пока не нашли.

РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты пишет, что подростки 2007 и 2010 годов рождения пошли купаться на реку в воскресенье. Младшая девочка начала тонуть, старшая стала ее спасать. В результате обе погибли.

Водолазная группа аварийно-спасательной службы обследовала дно в обозначенном квадрате, но результат пока отрицательный. К водолазам присоединились добровольцы из отряда «ОренСпас», сообщает Урал56.Ру.

С начала года в водоемах Оренбургской области утонули 17 человек, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что в водоеме Южно-Сахалинска нашли тело 15-летней девочки. По версии следствия, девочка утонула. Обстоятельства гибели ребенка не уточняются.