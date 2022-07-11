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В Лос-Анджелесе бездомный избил трубой олимпийскую чемпионку

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Фото: соцсети
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В Лос-Анджелесе бездомный избил металлической трубой олимпийскую чемпионку по волейболу Ким Гласс. Об этом 11 июля сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в центре города. 37-летняя женщина возвращалась с обеда, когда к ней подошел мужчина с трубой в руках. По словам спортсменки, он смотрел на нее ненавидящими глазами. Она подумала, что он хочет разбить машину, и обернулась сказать об этом другу. В этот момент бездомный ударил ее трубой.

По данным издания, мужчину задержали очевидцы, а затем передали его сотрудникам полиции.

Полученные травмы волейболистка показала подписчикам в социальных сетях. Она сообщила, что боялась ослепнуть, но зрение удалось сохранить.

Гласс в своих сообщениях в соцсетях призвала пользователей к осторожности, подчеркнув, что вокруг много психически нездоровых людей. Она также отметила, что все могло закончиться намного хуже, поэтому она благодарна за то, что осталась жива.

Ранее, в феврале, мужчина с ножом ранил 11 человек в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на юго-западе США. Он совершил нападение в нескольких районах города. Полиции удалось задержать неизвестного. Сообщалось, что все пострадавшие находились в стабильном состоянии. По данным правоохранителей, злоумышленник без разбора выбирал жертв для нападения.

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