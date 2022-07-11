Жители Красноярского края лишились почти 25 млн рублей из-за мошенников

За минувшую неделю 156 жителей Красноярского края пострадали из-за действий мошенников. Общий ущерб составил почти 25 млн рублей.

Злоумышленники использовали различные способы обмана потерпевших. Например, жительница Центрального района Красноярска доверилась незнакомцам, которые по телефону представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина установила на смартфон приложение для удаленного доступа, в результате мошенники оформили на потерпевшую кредит, а также украли у нее 156 тыс. рублей.

Всего с начала года жертвами мошенничества стали 3,89 тыс. человек. Общий ущерб составил 752,6 млн рублей. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что житель Саратова лишился 1,475 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники по телефону уговорили мужчину перевести накопления на «безопасный» счет.