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Жители Красноярского края лишились почти 25 млн рублей из-за мошенников

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За минувшую неделю 156 жителей Красноярского края пострадали из-за действий мошенников. Общий ущерб составил почти 25 млн рублей.

Юрист спрогнозировал кратный рост мошенничества с жильем

Злоумышленники использовали различные способы обмана потерпевших. Например, жительница Центрального района Красноярска доверилась незнакомцам, которые по телефону представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина установила на смартфон приложение для удаленного доступа, в результате мошенники оформили на потерпевшую кредит, а также украли у нее 156 тыс. рублей.

Всего с начала года жертвами мошенничества стали 3,89 тыс. человек. Общий ущерб составил 752,6 млн рублей. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что житель Саратова лишился 1,475 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники по телефону уговорили мужчину перевести накопления на «безопасный» счет.

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