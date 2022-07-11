Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

На Украине заявили об изменении хода конфликта из-за западного оружия

Секретарь СНБО Данилов: поставленное Украине западное оружие уже меняет ход конфликта
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. Patrick Evenson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

«Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали», — написал Данилов в Twitter.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что страна «выдержала испытание» благодаря успешному использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. При этом он сообщил о больших потерях в рядах ВСУ и истощении вооружений.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022