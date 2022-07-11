На Украине заявили об изменении хода конфликта из-за западного оружия

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали», — написал Данилов в Twitter.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что страна «выдержала испытание» благодаря успешному использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. При этом он сообщил о больших потерях в рядах ВСУ и истощении вооружений.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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