Мужчина погиб во время заготовки веников в Удмуртии

В Удмуртии мужчина погиб, когда заготавливал в лесу веники для бани.

Udm-info.ru со ссылкой на СУ СКР Удмуртии пишет, что тело мужчины, которого разыскивали по заявлению об исчезновении, обнаружили 10 июля в автомобиле на проселочной дороге около села Гольяны.

Выяснилось, что накануне 60-летний местный житель поехал на автомобиле в лес, чтобы заготовить веники, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Во время розысков было найдено тело пропавшего с резаной раной правой ноги. По предварительным данным, он поранил ногу пилой, когда спиливал ветки, и умер от кровопотери.

Обстоятельства случившегося выясняются. Специалисты провели осмотр места происшествия, опрашивают родственников. Назначена судебно-медицинская экспертиза.