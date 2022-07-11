Двое детей пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Приангарье

Полиция проводит проверку по факту ДТП на дороге Иркутск — Листвянка. В результате опрокидывания автомобиля пострадали женщина и двое детей.

Авария произошла на 57 км Байкальского тракта. По данным полиции, в момент ДТП в машине Toyota Mark II находились пять человек. После опрокидывания машины помощь потребовалась детям шести и 14 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Установлено, что младший ребенок ехал в машине без специального удерживающего кресла. По факту аварии ведется административное производство.

В Камчатском крае мужчина погиб в результате падения автомобиля со скалы. По данным МВД, водитель превысил скорость движения по скалистому массиву бухты и не заметил резкий обрыв.