Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) захватили в плен под поселком Волчеяровка диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из состава белорусского националистического отряда «Волат». Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — цитирует его ТАСС.

По словам помощника министра, захваченная в плен ДРГ причастна к попытке госпереворота в Белоруссии.

«Эти же лица участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь. <...> Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят, вычистят всех и они понесут заслуженное наказание», — сказал Киселев.

Он также отметил, что отряд «Волат» также причастен к контрабанде оружия, поставки с Украины шли в Белоруссию и Польшу.

«Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. <...> Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Белоруссию, где готовился госпереворот», — добавил Киселев.

Ранее, 6 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации в районе Лисичанска белорусского националиста Ивана Марчука с позывным Брест. Марчук возглавлял батальон «Волат» полка имени Калиновского, составленного из выходцев из Белоруссии. Ликвидацию боевика также подтвердил Telegram-канал вооруженного формирования.

До этого, 3 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходцы из Белоруссии погибли на Украине, попав под огонь артиллерии Вооруженных сил России. По его словам, это были члены полка Калиновского.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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