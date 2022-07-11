Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 5 июля

Курс доллара опустился в ходе торгов 11 июля ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже за понедельник.

По состоянию на 16:50 мск стоимость американской валюты доходила до 59,885 рубля. Максимум в течение дня составлял 61,875 рубля за доллар.

Падение ниже 60 рублей произошло впервые с 5 июля, когда происходило укрепление российской валюты.

Ранее в этот же день курс евро к доллару упал ниже €1,01 за доллар, что стало самым низким показателем с декабря 2002 года.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет торговаться в диапазоне 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей.

6 июля аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин дал прогноз развитию курса доллара до конца 2022 года. По его словам, на курс рубля давят как спекулятивные, так и фундаментальные факторы, прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022 года 75 RUB/USD.

В тот же день доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко указал на то, что у рубля есть все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.