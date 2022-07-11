Около 100 пасечников из Удмуртии рассказали о гибели пчел

В Удмуртии вновь зафиксирована гибель пчел. Об этом рассказали представители уже более 80 хозяйств Алнашского района республики.

В главном управлении ветеринарии по республике уточнили, что первая информация о массовом море насекомых поступила к ним 6 июля. Тогда высказывалось предположение, что пчелы погибли из-за обработки поля с рапсом химикатами, которую проводили 4–5 июля. Пострадавшие пасеки находятся в 2–5 км от обработанного поля.

Начальник отдела животноводства республиканского минсельхоза Елена Фефилова рассказала ИА «Сусанин», что наиболее вероятной причиной гибели пчел является отравление пестицидами, которые используют для обработки посевов от сорняков и вредителей.

Точный объем ущерба, понесенного пасечниками, пока не подсчитан. Для получения компенсации хозяйствам необходимо зафиксировать полную гибель пчел в улье. Для этого на пострадавших пасеках проведут повторное обследование.