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Православные христиане празднуют День Петра и Павла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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День святых апостолов Петра и Павла празднуют верующие во вторник, 12 июля. Об истории важного православного праздника рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

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По ее словам, жизнь апостолов Петра и Павла описана в Деяниях святых апостолов.

«Согласно Священному Писанию, Петр был учеником Иисуса Христа. После его воскрешения он начинает проповедовать веру и возглавляет первую христианскую общину. Павел не был учеником Христа, интересно, что он участвовал в преследовании христиан. Но после видения по пути в Дамаск он обратился в христианство. Оба апостола были убиты при римском императоре Нероне, но у разных историков нет общего мнения по поводу казни. Праздник связывают с перенесением их мощей в Рим в 258 году 29 июня по старому календарю и 12 июля по новому», — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Перед этим праздником действует пост, а сам праздник не постный, добавила Зинович.

Речь идет об Апостольском, или Петровом, посте, который начался 20 июня и завершился 11 июля.

О традициях и запретах, действующих в День святых апостолов Петра и Павла, — в материале «Известий». Кроме того, читатели сайта могут ознакомиться с народными приметами на праздник.

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