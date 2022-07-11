Большинство демократов не хочет нового выдвижения Байдена

Большинство сторонников демократической партии выступает против повторного выдвижения Джо Байдена на пост президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 11 июля.

Опрос проводился с 5 по 7 июля совместно газетой The New York Times и Сиенским колледжем. В нем участвовали 849 человек.

Исследование показало, что 64% избирателей-демократов не поддерживают выдвижение действующего главы государства. 26% одобряют кандидатуру Байдена для участия в предвыборной гонке 2024 года.

Также в этот же день стало известно о новом антирекорде поддержки Байдена в США. Согласно последним данным, рейтинг 79-летнего политика упал до 30%. При этом 71% американцев заявил, что не хочет видеть его в качестве одного из кандидатов на пост главы государства.

10 июля американский журналист Дуглас Мюррей заявил, что в последние шесть месяцев администрация президента пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

При этом опросы общественного мнения, проведенные в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Ранее, 14 июня, администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.