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Петербуржцев предупредили о надвигающемся циклоне «Зельда»

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о надвигающемся мощном циклоне «Зельда»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На Санкт-Петербург надвигается циклон «Зельда», который в течение завтрашнего дня принесет мощные ливни и грозы. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал синоптик Александр Колесов.

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«Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона «Зельда», который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15–20 м/с. При этом при грозах порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

«Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС», — добавил Колесов.

Он также отметил, что днем температура воздуха повысится до 26–31 градуса, после чего пойдет на убыль.

В этот же день о непогоде предупредили жителей Московской области. В региональном управлении МЧС рассказали, что во второй половине дня с сохранением до конца суток местами по Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра может достигать 15–20 м/с. Жителям Подмосковья рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.

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