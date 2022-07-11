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Четыре человека утонули за один день на Камчатке

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Четыре человека утонули за одни сутки в Камчатском крае. По данным МЧС, основной причиной гибели людей становится купание в состоянии алкогольного опьянения.

9 июля в Вилючинском городском округе утонул 24-летний мужчина. По словам очевидцев, потерпевший находился в нетрезвом состоянии. Тело мужчины подняли со дна озера Чашечка силами водолаза-волонтера. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

В окрестностях Петропавловска-Камчатского 21-летний мужчина утонул в озере Глубоком. В МЧС уточнили, что перед трагедией потерпевший распивал спиртное с друзьями. Тело мужчины не обнаружено. В Елизовском районе 28-летний мужчина утонул в искусственном водоеме около кафе. Отмечается, что перед трагедией он употребил алкоголь.

В поселке Пионерском во время купания утонула 12-летняя девочка. Не имея достаточных навыков плавания, она уплыла слишком далеко от берега. Тело подростка нашли водолазы.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать ряд правил безопасности при нахождении у воды. В частности, нельзя оставлять детей без присмотра. Также не рекомендуется заходить глубоко в воду гражданам, которые не умеют плавать.

В Красноярском крае 50-летний мужчина утонул, спасая девятилетнего пасынка из реки Ангара. Ребенок попал в сильное течение. Мужчина смог схватить мальчика, выплыл с ним ближе к берегу и передал очевидцам, но сам ушел под воду.

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