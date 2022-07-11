Власти Уфы объяснили введение запрета на купание в озере Кашкадан

В администрации Уфы объяснили, почему ввели запрет на купание в озере Кашкадан на территории городского парка. Ранее жители столицы Башкирии неоднократно высказывали возмущение введенными ограничениями.

Начальник городского управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков рассказал, что 12 июня состоялось техническое открытие парка, но работы по его благоустройству продолжаются. Именно с этим и связан запрет на купание в Кашкадане.

ИА «МедиаКорСеть» пишет, что спустя несколько дней после открытия озеро уже «зацвело» — недалеко от береговой линии и на отдаленных участках водоема были видны ярко-зеленые водоросли.

Реконструкция парка, на территории которого находится озеро, продолжается уже четыре года. Несколькими неделями ранее группа молодых людей все же игнорировала запреты и искупалась в Кашкадане.

В мае озеро осушили и углубили. Работы проводились из-за обмеления и цветения. В городской администрации уточнили, что во время осушения и чистки рабочие вывезли более 40 тыс. грузовиков ила, грязи и бытового мусора.