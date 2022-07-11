Три случая бешенства выявили на территории ЕАО

Специалисты Россельхознадзора сообщили об ухудшении эпизоотической ситуации по бешенству на территории Еврейской автономной области. За последнее время в регионе выявлено три случая заболевания.

С начала года бешенство обнаруживали в нескольких районах. В связи со сложной обстановкой в правительстве региона провели заседание противоэпизоотической комиссии. Специалисты обсудили меры по недопущению возникновения и распространения бешенства. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Участники заседания внесли предложения усилить контроль за вакцинацией домашних животных, провести регулирование численности диких плотоядных животных, в том числе лис и волков. Также осенью планируется иммунизация диких животных.

В марте карантин по бешенству был объявлен в селе Новотроицкое Ленинского района. Тогда в департаменте ветеринарии отметили, что основными переносчиками вируса являются дикие лисы.