Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и проблему вывоза зерна

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом, стороны обсудили в том числе вывоз зерна из Украины. Об этом 11 июля на своем сайте сообщил телеканал TRT Haber.

«Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — отмечается в сообщении.

Также турецкий лидер отметил, что конфликт на Украине должен прекратиться путем переговоров. Турция готова внести вклад в реализацию мирного процесса, подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Сирии.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Министр также отметил, что у Москвы уже «есть все решения». Кроме того, глава российской дипломатии в очередной раз напомнил о необходимости разблокировать украинской стороне свои порты или же обеспечить проход через минные поля для обеспечения безопасного выхода судов с зерном.

5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Лавров отмечал в свою очередь, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины.

Еще 30 июня Путин указал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.