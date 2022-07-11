Упавшее дерево заблокировало проезд авто к скверу в Липецке

В Липецке во время сильного ветра дерево упало на проезжую часть и заблокировало проезд автомобилей к скверу Героев Чернобыля.

В этот момент никто не проезжал, обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили, в ближайшее время коммунальные службы распилят дерево, пишет Lipetskmedia.

Тем временем GOROD48 в управлении по делам ГО м ЧС Липецка рассказали, что на улице Космонавтов отломившаяся от дерева ветка упала на автомобиль «Лада Приора». Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали спасатели, но не смогли распилить дерево без вышки. Сообщение о случившемся передано в УК.

Всего же за сутки на номер 112 поступило четыре сообщения об аварийных деревьях. В двух случаях стволы сильно накренились, а еще в двух — у тополей обломились крупные ветки и повисли на проводах ЛЭП.

10 июля два человека скончались и 18 пострадали в результате грозы в Москве. Ранее, в воскресенье, сообщалось, что на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре. Он погиб на месте. Информации о его личности пока нет.