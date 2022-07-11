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Эксперт объяснила необходимость запрета использования цифровых активов для платежа в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко объяснила 11 июля, зачем Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА).

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«Фактически была поставлена точка в долгом споре о том, может ли ЦФА выступать средством платежа наравне с национальной валютой. Категорическое «нет» может по-разному восприниматься участниками рынка, но оно хотя бы вносит ясность в перспективы отношений», — рассказала она РАПСИ.

По словам Сидоренко, это стало закономерным этапом на пути юридического оформления статуса ЦФА.

«Кроме того, бизнесу и финансовому сектору был дан явный посыл на развитие экономики ЦФА с ориентиром на рынок ценных бумаг, что, с одной стороны, гарантирует безопасность оборота в рамках привычных биржевых отношений, а с другой, создает большой водораздел между ЦФА и криптовалютами хотя бы в части финансового контроля и оборота», — заметила эксперт.

Госдума еще 6 июля приняла закон о регулировании оборота ЦФА. Законопроектом водится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

Оператор электронной платформы будет вправе проводить расчеты по сделкам, но с использованием номинального счета, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Также Банк России будет вести реестр операторов электронных платформ. За нарушения требований закона «О национальной платежной системе» операторов могут и вовсе исключить из реестра. Также они могут утратить право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

До этого, 22 июня, в Центробанке рассказали «Известиям» о планах провести в апреле 2023 года тестирование смарт-контрактов в операциях с цифровым рублем. Там уточнили, что на этом этапе будут протестированы сценарии, позволяющие автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом.

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