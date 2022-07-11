Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР, ЛНР и Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, проживающих на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в документе, опубликованном 11 июля на официальном портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, ДНР или ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — сказано в указе.

Упрощенный порядок получения гражданства РФ предполагает, что претендентам не нужно в течение пяти лет жить в России, доказывать наличие средств к существованию и сдавать экзамен на знание русского языка.

Для жителей ДНР и ЛНР упрощенный порядок получения гражданства РФ был введен в 2019 году.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Прежде граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

14 июня жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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