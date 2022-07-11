На подготовку к отопительному сезону в Приамурье направят 2,2 млрд рублей

В Амурской области больше 2,2 млрд рублей направят на подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на правительство региона.

В Приамурье необходимо отремонтировать 396 котлов, а также заменить 129 котлов. Кроме того, рабочие построят больше 36 км тепловых сетей, 23 км водопроводных сетей, а также 6,6 км сетей водоотведения. На выполнение плана из областного бюджета направят свыше 1,2 млрд рублей. Еще больше 900 млн рублей потратят предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

По словам губернатора Василия Орлова, власти уже выявили «болевые точки», работы в которых необходимо выполнить в первую очередь. В частности, свыше 25 млн рублей потратят на ликвидацию аварийных водонапорных башен и установку станций подъема воды в Ромненском и Завитинском округах, Селемджинском, Серышевском и Октябрьском районах. Кроме того, глава региона призвал уделить внимание на согласование действий коммунальщиков со смежными службами, чтобы не допустить повреждения коммунальных сетей.