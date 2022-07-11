Девочка-подросток утонула в озере в Южно-Сахалинске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки в Южно-Сахалинске. Тело подростка нашли в местном водоеме.

Трагедия произошла в районе поселка Дальнее. По версии следствия, девочка утонула. Обстоятельства гибели ребенка не уточняются.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет ИА SakhalinMedia. Следователи напоминают жителям региона о необходимости обеспечения безопасности несовершеннолетних при отдыхе у воды. В 2021 году в регионе погибли шесть детей.

8 июля в Дагестане двое детей утонули во время купания в реке недалеко от поселка Комсомольского. По данным полиции, погибли мальчик и девочка в возрасте восьми и десяти лет.