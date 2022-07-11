Ремонт Казанского моста начался во Владивостоке

Во Владивостоке рабочие приступают к ремонту Казанского автомобильного моста. Конструкция считается самой старой переправой над железной дорогой в городе.

Мост был построен в 1928 году из восьми монолитных железобетонных балок. По результатам обследования, которое было проведено в конце 2020 года, движение по мосту запретили для большегрузного транспорта. На текущий момент на переправе установлены бетонные блоки, которые разделяют потоки транспорта. Из-за этого автомобилисты жалуются на пробки, пишет ИА PrimaMedia.

Согласно проекту, во время ремонта на мосту усилят пролетные строения. Это позволит обеспечить нормативную грузоподъемность конструкции. Подготовительные работы провела организация «Спецмостотрест РЖДстрой». В период реконструкции на мосту будет осуществляться реверсивное движение.

Ремонт моста завершится к концу 2022 года.