Трое детей из Томска госпитализированы после ДТП в Крыму

Автобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму. Об этом 11 июля сообщили в республиканской прокуратуре.

«11 июля микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся», — рассказали в ведомстве.

Кроме водителя в автобусе находились один взрослый пассажир и шестеро детей. Трое несовершеннолетних были госпитализированы, остальным была оказана медицинская помощь на месте.

Ранее стало известно, что двое мужчин погибло в Крыму при падении машины с обрыва. ДТП произошло 9 июля в районе села Левадки на трассе Симферополь – Бахчисарай. 46-летней женщине при этом удалось выпрыгнуть из машины, она была госпитализирована с травмами ног.

В конце июня три человека погибли в результате ДТП в Белогорском районе на трассе «Таврида» в Крыму. Водитель BMW в районе поселка Зуя столкнулся с автомобилями Renault и Nissan, которые попали в ДТП ранее. Скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault.