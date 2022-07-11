Детский госпиталь в Красногорске откроют раньше запланированного

В Красногорске Московской области раньше запланированного достроят детский госпиталь. Его откроют в начале 2024 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, строительство идет полным ходом. Есть планы сдать госпиталь в I квартале 2024 года. Он также рассказал, что уже построили и открыли госпиталь в Истре — сейчас он работает на полную мощность.

Губернатор при этом подчеркнул, что федеральная поддержка ощущается во всех сферах. А когда инфраструктура развивается, строительство и качество жизни совершенно другое, цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава Московской области в разговоре с президентом также отметил высокий уровень цифровизации региона, благодаря чему жителям стало удобнее получать многие государственные услуги. Так, в Подмосковье 95% услуг можно получать, не выходя из дома.

Путин, в свою очередь, отметил лидерство Московской области по многим социально-экономическим показателям.