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Умер американский певец и актер Адам Уэйд

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Фото: youtube.com
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Американский певец и актер Адам Уэйд умер в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как рассказала жена артиста Джери Уэйд, он скончался в своем доме в штате Нью-Джерси после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

Уэйд родился 17 марта 1935 года. В 1961 году три его песни попали в десятку лучших хитов Billboard 100. В 1975 году он стал первым темнокожим ведущим шоу «Музыкальные стулья». Также Уэйд снялся в таких фильмах, как «Безумный Джо», «Клодин», «Призрак рая», «Поцелуй меня на прощанье» и других.

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