Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Сахалина

Особый противопожарный режим действует в четырех районах Сахалинской области. Для местных жителей запрещено посещение лесов.

По данным ИА SakhalinMedia, ограничения введены в Долинском, Охинском, Смирныховском и Тымовском районах. На территории Охинского района ликвидируют природный пожар, площадь которого составляет уже 117 га. В ликвидации горения задействовали вертолет Ми-8. Угрозы для населенных пунктов и экономических объектов нет.

С начала 2022 года в Сахалинской области произошло 12 лесных пожаров. Подготовительные мероприятия перед началом пожароопасного сезона были проведены раньше обычного. Мониторинг за ситуацией в островном регионе ведется космическим, наземным и авиационным методами.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введен в 56 регионах РФ.