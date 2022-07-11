Временный поверенный в Литве оценил действия ЕС по транзиту в Калининград

Евросоюз не задействует рычаги давления, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград. Об этом 11 июля заявил временный поверенный РФ в балтийском государстве Сергей Рябоконь.

«Евросоюз, на мой взгляд, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», — сказал он в эфире «России 24».

По словам дипломата, он не видит признаков решения вопрос о транзите.

Ранее в этот день представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Ферри отметила, что ЕК не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область. Она обратила внимание, что вся информация о ходе запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из РФ есть в регламентах Европейского союза по санкциям в отношении России.

Также в понедельник Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Позже первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что ЕС уже давно дал Литве понять, «что она совершает ошибку». При этом парламентарий высказал мнение, что Вильнюс продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена, отметила дипломат.