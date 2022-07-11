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ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами для систем HIMARS в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области Украины уничтожен склад с боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 11 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине РСЗО HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сообщил Конашенков на брифинге.

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины и Донбасса. Онлайн спецоперации 11 июля
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Также высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, который находился в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. В результате удара уничтожено более 300 националистов.

9 июля было объявлено, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе города Часов Яр. По словам Конашенкова, ликвидированы были также 30 боевиков, обстреливавших Донецк.

6 июля Минобороны сообщило о нанесении удара по двум РСЗО HIMARS в ДНР. Вместе с ними были уничтожены два склада с боеприпасами.

8 июля стало известно, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Как сообщили в Пентагоне, пакет военной помощи, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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