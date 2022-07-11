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Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО

Шведская антивоенная организация считает вступление страны в НАТО антидемократическим
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Seaman Keith Nowak
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Шведская антивоенная организация Svenska Freds считает вступление страны в НАТО антидемократическим. Об этом 11 июля заявила представитель организации Габриэлла Ирстен в интервью газете Svenska Dagbladet.

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«Многие расстроены и задаются вопросом, что они могут сделать. Люди чувствуют, что решения принимались без их участия. Даже поддерживающие НАТО люди видят, что этот процесс не имеет демократических корней. Шведского народа лишили референдума», — сказала она.

По мнению Ирстен, процесс прошел слишком быстро. Она считает, что во многом это связано с парламентскими выборами, которые пройдут 11 сентября. Представитель организации также указала на то, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в марте заявила, что членство в Североатлантическом альянсе ухудшит ситуацию, но спустя два месяца заявка на вступление в блок была отправлена.

Ирстен считает, что НАТО нельзя рассматривать в качестве гаранта мира.

«Мы всегда предупреждали, что это ядерный альянс, и теперь Швеция в него вступает. Она не становится ядерной державой, но полагается на ядерное оружие в обеспечении своей безопасности, что означает угрозу массового уничтожения гражданского населения», — отметила она.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что в случае возникновения того или иного конфликта Швеция и Финляндия будут втянуты в него и наблюдать «со стороны» у этих стран больше не будет возможности. Помимо этого, парламентарий добавил, что размещение в этих государствах инфраструктуры НАТО, если оно последует, также поспособствует напряженности и нестабильности.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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